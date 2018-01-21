В Челябинске легковушка влетела в маршрутку, есть пострадавшие

В Челябинске пассажиры маршрутки травмировались в ДТП с легковушкой.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области, дорожная авария произошла днем 20 января на перекрестке улиц Блюхера и Кузнецова. 40-летний мужчина за рулем «Мазда 3» на скорости врезался в поворачивающий на перекрестке ПАЗ 14-го маршрута.

Водителя иномарки госпитализировали. Травмы получил и пассажир легковушки, а также пенсионер и подросток, в момент ДТП находившиеся в маршрутке. Всем троим назначено амбулаторное лечение.

В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.

Известно, что водитель «Мазды» ранее к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения не привлекался.

Челябинск, Юлия Димова

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