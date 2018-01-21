В доме на Южном Урале взорвался газ (ФОТО)

В частном секторе Кыштыма взорвался газовый котел.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , ЧП произошло сегодня днем в строящемся доме на Малой Тюменской улице. В результате взрыва бытового газа обрушились стены жилой постройки.

В момент происшествия хозяин находился внутри помещения.

На место происшествия прибыли все экстренные службы. Спасатели извлекли из-под завалов 34-летнего мужчину.

По данным ГУ МЧС России по Челябинской области, пострадавшего в тяжелом состоянии госпитализировали.

По предварительным данным, ЧП произошло в результате неосторожного обращения с газовым оборудованием. На газоснабжение соседних домов происшествие не повлияло.

В настоящий момент на месте обрушения работают специалисты, устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Челябинск, Юлия Димова

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