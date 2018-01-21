В доме на Южном Урале взорвался газ (ФОТО)

В частном секторе Кыштыма взорвался газовый котел.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», ЧП произошло сегодня днем в строящемся доме на Малой Тюменской улице. В результате взрыва бытового газа обрушились стены жилой постройки.
В момент происшествия хозяин находился внутри помещения.
На место происшествия прибыли все экстренные службы. Спасатели извлекли из-под завалов 34-летнего мужчину.
По данным ГУ МЧС России по Челябинской области, пострадавшего в тяжелом состоянии госпитализировали.
По предварительным данным, ЧП произошло в результате неосторожного обращения с газовым оборудованием. На газоснабжение соседних домов происшествие не повлияло.
В настоящий момент на месте обрушения работают специалисты, устанавливаются все обстоятельства случившегося.
Челябинск, Юлия Димова
Челябинск. Другие новости 21.01.18
В Челябинске легковушка влетела в маршрутку, есть пострадавшие. / В Челябинске незнакомец пробил череп 15-летней школьнице. / Лишай атакует: в челябинском детсаду объявили карантин. Читать дальше
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42
© 2018, РИА «Новый День»