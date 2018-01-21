Неделя смога: в Челябинске снова продлили режим НМУ

Синоптики вновь продлили режим «черного неба» на Южном Урале.

Как сообщили РИА «Новый День» в Челябинском ЦГМС, метеоусловия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе, продержатся как минимум до 13 часов 22 декабря.

Таким образом, режим НМУ 1 степени опасности беспрерывно действует в областном центре почти неделю – с 19 часов 16 января. Напомним, предупреждение об ухудшении метеоусловий также объявлено отдельным предприятиям Челябинской области. Промышленникам предписано снизить объемы выбросов.

При наступлении НМУ жителям рекомендуется не проводить работ, связанных с задымлением, пылением и возникновением неприятных запахов, не разводить костры, по возможности отказаться от поездок на личном автомобиле.

Южноуральцам в период НМУ также рекомендуют употреблять как можно больше воды, но предпочтение отдавать минеральной щелочной воде или кисломолочной продукции.

Кроме того, в экстренных службах советуют отказаться от лишних нагрузок. Одежду лучше предпочитать из натуральных тканей. Полезным станет и контрастный душ. Настоятельно рекомендуется отказаться от алкогольных напитков. В случае постоянной одышки, кашля и бессонницы необходимо срочно обратиться к врачу.

Челябинск, Юлия Димова

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