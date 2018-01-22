В Челябинске таксиста, угробившего пассажира, отправили в колонию

В Челябинске водителя такси осудили за гибель пассажира.

Как сообщал ранее РИА «Новый День», смертельная авария произошла в октябре 2017 года на улице Молодогвардейцев. 47-летний мужчина за рулем автомобиля «Нисан Альмера» с опознавательными знаками «Яндекс.Такси» перевозил пассажира.

В дороге уставший водитель отвлекся на сообщение в мобильном телефоне. Таксист потерял управление, машина вылетела с дороги и на полном ходу протаранила электроопору.

От полученных травм пассажир такси, не пристегнутый ремнем безопасности, скончался на месте.

Виновника аварии обвинили в нарушении правил дорожного движения, повлекших по неосторожности смерть человека.

По данным пресс-службы областной прокуратуры, Курчатовский районный суд назначил таксисту наказание в виде 4 лет лишения свободы в колонии-поселении, а также лишил водительских прав сроком на 3 года.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в вышестоящей инстанции.

Челябинск, Юлия Димова

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