В лесу под Челябинском потерялись два лыжника

В Коркино два лыжника заблудились в лесу.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в минувшее воскресенье на лыжной базе «Березка». Около 16 часов компания горожан взяла на прокат лыжи и отправилась по лесному маршруту.

Перед уходом клиентов спортбазы предупредили, что учреждение работает до 18 часов, и попросили к этому времени возвратить спортинвентарь.

Спустя два часа группа лыжников была на месте, однако не в полном составе. 45-летняя женщина и 36-летний мужчина заблудились на одной из трасс. Следующие несколько часов товарищи пытались отыскать пропавших самостоятельно, а после обратились в полицию.

Ближе к полуночи родственники потерявшихся сообщили, что лыжники нашлись. Во время катаний пара случайно перепутала маршрут и свернула с нужной трассы. Вскоре стемнело, и найти дорогу домой оказалось еще труднее. Проплутав по лесу несколько часов и совсем выбившись из сил, лыжники самостоятельно вышли к деревне Бектыш, сообщают «Вести Коркино». Затем путешественники вызвали такси и уехали в Коркино. О возвращении взятого на прокат инвентаря не было и речи: лыжи бросили на краю деревни.

Челябинск, Юлия Димова

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