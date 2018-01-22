Горящая фура парализовала движение на трассе М5 под Миассом (ВИДЕО)

На трассе М5 в Челябинской области на ходу вспыхнул грузовик.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», дорожное ЧП произошло накануне вечером на 1762 километре автодороги Челябинск – Москва.

Полыхающая на трассе фура попала на камеру автомобильного видеорегистратора.

Как отмечают в соцсетях очевидцы, в районе Атляна у проезжавшего мимо большегруза вспыхнул моторный отсек. Водитель остановил полыхающий грузовик, выскочил из салона и вызвал экстренные службы.

Кабина фуры выгорела до приезда спасателей, часть кузова удалось спасти. Для ликвидации пожара от МЧС было задействовано 9 человек и 2 единицы техники.

Отметим, горящая фура парализовала движение на участке федеральной трассы. В районе «Урал-Дачи» образовалась внушительная пробка. К 19 часам движение по трассе М5 полностью восстановлено.

Челябинск, Юлия Димова

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