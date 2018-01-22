В Челябинске маршрутка протаранила автобус

В Челябинске водитель маршрутного такси столкнулся с автобусом.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», дорожная авария произошла около часа назад на проспекте Ленина на конечной остановке общественного транспорта возле памятника Курчатову.

Автобус-«гармошка» маршрута №4 разворачивался на проезжей части, когда слева от него пролез пассажирский микроавтобус. Маршрутка №10 также пыталась развернуться на перекрестке, однако водитель не рассчитал радиус и врезался в общественный транспорт.

Удар пришелся в середину автобуса, сообщают участники группы «Подслушано Челябинский транспорт». По предварительным данным, пострадавших нет.

В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства аварии, на месте работают сотрудники ГИБДД.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 22.01.18

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