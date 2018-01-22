На Южном Урале из-за обрыва проводов остановились поезда

На Южно-Уральской железной дороге зафиксирована массовая задержка пассажирских поездов.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе филиала ОАО «Российские железные дороги», ЧП произошло накануне в 18 часов 48 минут по местному времени на перегоне «Разъезд 6 км – Разъезд 5 км» недалеко от поселков Муслюмово и Долгодеревенское.

На указанном участке железнодорожного полотна оборвался провод контактной сети. В результате происшествия временно приостановлено движение поездов дальнего следования №102 «Пенза – Нижневартовск», №122 «Екатеринбург – Оренбург», №6258 «Челябинск – Каменск-Уральский» и поезда №6257 «Каменск-Уральский – Челябинск». Максимальное время задержки пассажирских поездов – 2 часа 20 минут.

На место аварии прибыла ремонтная служба. В настоящий момент работы завершены, движение на перегоне полностью восстановлено.

Челябинск, Юлия Димова

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