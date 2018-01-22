Завкафедрой южноуральского вуза погорел на взятках

В Челябинске заведующего кафедрой высшего учебного заведения уличили в коммерческом подкупе.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области, несколько эпизодов передачи взяток преподавателю в ходе оперативных мероприятий раскрыли сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции.

По предварительным данным, речь идет о руководителе одной из кафедр Южноуральского института управления и экономики.

Следователи полагают, что преподаватель, находясь в кабинете учебного корпуса, получил от группы студентов 36 тысяч рублей за фиктивную сдачу экзаменов и положительные оценки в ведомостях и зачетных книжках. Пока известно о 8 случаях передачи денег.

По данному факту в следственном отделе Металлургического района возбуждено уголовное дело по части 7 статьи 204 УК РФ – «Коммерческий подкуп». Отметим, санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 9 лет со штрафом, равным 40-кратной сумме коммерческого подкупа, с лишением права заниматься определенной деятельностью либо без такового.

Челябинск, Юлия Димова

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