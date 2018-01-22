В Челябинске иномарку впечатало в многоэтажку

В Челябинске водитель «Тойоты» врезался в стену многоквартирного дома.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГИБДД города, дорожный инцидент произошел в Ленинском районе. Средь бела дня 40-летний водитель налетел на бордюрный камень во дворе дома №4 по улице Энергетиков. После этого «Тойота» продолжила движение и врезалась в бетонную стену жилой постройки.

В результате происшествия виновник аварии получил незначительные ушибы: пострадавший направлен на амбулаторное лечение.

Был ли автомобилист подшофе, в Госавтоинспекции Челябинска сообщить затруднились. Также неизвестно, отказался ли мужчина от медицинского освидетельствования.

Отметим, всего в период с 19 по 21 января в городе зафиксировано 276 дорожных аварий, вследствие чего 20 человек получили травмы различной степени тяжести.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 22.01.18

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