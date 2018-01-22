В центре Челябинска столкнулись две маршрутки

В Челябинске автобус ПАЗ протаранил маршрутное такси.
Как передает корреспондент РИА «Новый День» , очередная авария с участием общественного транспорта произошла сегодня около 19:30 на перекрестке проспекта Ленина с улицей Васенко.
Водитель микроавтобуса Ford 54-го маршрута подъезжал со стороны Площади Революции к остановке «Публичная библиотека», когда в него на скорости влетел коллега за рулем ПАЗа 22-го маршрута.
В результате столкновения у микроавтобуса разбилось стекло на двери запасного выхода. Характерные вмятины имеются и на кузове пассажирского транспорта.
По предварительным данным, ДТП обошлось без жертв. По словам водителя маршрутки №54, в момент столкновения салон микроавтобуса был пуст. Пассажиры второй маршрутки также не пострадали.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего. На месте работают сотрудники ГИБДД.
Челябинск, Юлия Димова
Челябинск. Другие новости 22.01.18
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