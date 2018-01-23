На Южном Урале детей в больнице лечили просроченными лекарствами

В Челябинской области главврача городской больницы наказали за убогие палаты и опасные лекарства.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры региона, грубые нарушения условий пребывания и лечения юных пациентов вскрылись при проверке детского отделения ГБУЗ «Городская больница №1 Еманжелинска».

На момент проверки в отдельных помещениях лечебного учреждения отсутствовало горячее водоснабжение. Внутренняя отделка помещений больницы имеет многочисленные дефекты: на стенах и потолках трещины, местами обвалилась штукатурка, слезла краска. В туалетах отсутствуют основные средства гигиены – мыло и туалетная бумага.

Кроме того, сотрудники прокуратуры обнаружили используемые в больнице медикаменты с истекшим сроком годности.

По результатам проверки в отношении главного врача медучреждения и старшей медицинской сестры возбуждены административные дела по статьям 6.4 и 6.3 КоАП – «Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых и общественных помещений», «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения».

Руководству больницы внесено представление с требованием устранить допущенные нарушения и привлечь виновных лиц к дисциплинарной ответственности.

Рассмотрение акта прокурорского реагирования поставлено на контроль.

Челябинск, Юлия Димова

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