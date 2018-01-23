Предприимчивый южноуралец увел у коммерсантов 300 тонн пшеницы

Жителя Октябрьского района осудили за мошенничество по предварительному сговору.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе областной прокуратуры, 30-летний житель села Кочердык признан виновным в краже крупной партии зерна у местных предпринимателей.

Южноуралец, заранее зная, что у его односельчан имеется непроданная пшеница, договорился с подельниками обчистить бизнесменов. С этой целью в ноябре 2015 года его сообщники заключили с коммерсантами фиктивные договоры купли-продажи от имени несуществующего ООО «Хлебокомбинат Аргаяш». Аферисты планировали «выкупить» 500 тонн пшеницы стоимостью свыше 5 миллионов рублей. В процессе сделки более 300 тонн мнимые покупатели получили без предварительной оплаты, убедив продавца в полном расчете в ближайшие дни.

После этого селянин перевез добытое зерно во временное хранилище, откуда товар вскоре вывезли на продажу третьим лицам.

Обворованные коммерсанты заявили в полицию.

Причиненный пострадавшим ущерб оценили в 3,1 миллиона рублей.

Впоследствии организатора кражи задержали, уголовное дело в отношении его подельников выделили в отдельное производство.

Октябрьский районный суд приговорил афериста к 4 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.

Также удовлетворен гражданский иск потерпевших: с осужденного взыскали полную стоимостью похищенного зерна.

Челябинск, Юлия Димова

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