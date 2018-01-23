В Бредах нелегальная автомойка затопила частный сектор

Прокуратура потребовала закрыть в Бредах автомоечный комплекс, затопивший соседние дома.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе областного надзорного органа, многочисленные нарушения в работе частной автомойки вскрылись в ходе прокурорской проверки.

Для помывки автомобилей местный предприниматель построил отдельно стоящее здание в 20 метрах от ближайшей жилой постройки, при этом документы на капитальное строение так и не оформил.

Для слива грязной воды владелец комплекса вырыл под фундаментом огромную яму и установил в ней металлическую емкость объемом 4 кубометра. Когда бак до краев заполнился водой, предприниматель не стал ее выкачивать, в итоге поступающая из автомойки жидкость начала впитываться и добралась до соседних участков.

Также установлено, что индивидуальный предприниматель уже привлекался к административной ответственности за самовольное занятие земельного участка и несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами производства и иными опасными веществами.

Ранее южноуральца обвиняли в нарушении закона о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, при этом все административные дела нарушитель игнорировал.

Брединский прокурор обратился в районный суд с требованием закрыть нелегальную автомойку. Суд обязал предпринимателя прекратить незаконную деятельность, причинившую ущерб местным жителям. Исполнение судебного решения поставлено прокуратурой на контроль.

Челябинск, Юлия Димова

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