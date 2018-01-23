Пакет с продуктами поставил на уши фешенебельный отель

В Челябинске в отеле «Видгоф» искали бомбу, а нашли продукты.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщение о подозрительном предмете в здании на проспекте Ленина возле автодороги «Меридиан» поступило около часа назад.

На место выехали все экстренные службы. Полиция заблокировала входы и выходы из отеля, также была оцеплена прилегающая территория.

В пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области информацию об оцеплении подтвердили, однако сообщать подробности инцидента отказались.

В полиции Челябинска РИА «Новый День» уточнили, что вызов поступил из-за найденного возле отеля бесхозного предмета. Эвакуация постояльцев и сотрудников отеля не проводилась. «Бомбой» оказался пакет с продуктами, оставленный на парковке «Видгофа». В настоящий момент оцепление снято, оперативные мероприятия завершены.

Челябинск, Юлия Димова

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