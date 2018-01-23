В Челябинске сгорела маршрутка

В Ленинском районе Челябинска загорелся маршрутный ПАЗ.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», о ЧП с участием общественного транспорта рассказали в соцсетях очевидцы. По словам челябинцев, на придомовой парковке вспыхнула маршрутка: «Пожарные в пути.... рядом автомобиль Getz, опасность взрыва присутствует....».

В пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области информацию о возгорании пассажирского транспорта подтвердили, отметив, что это случилось сегодня в 11:16 возле дома №132 по улице Новороссийской.

По информации спасателей, в момент ЧП водитель автобуса был не на маршруте, пассажиров в салоне горящей маршрутки не оказалось.

«Никого не зацепило! Все рядом стоящие машины целые», – написал следивший за ликвидацией пожара челябинец. – Автобус жалко сгорел, пожарные уже тушили просто огонь».

По предварительным данным, пострадавших нет.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 23.01.18

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