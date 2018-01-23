МЧС: на Урале из-за аномальных холодов введен особый режим

В регионах Уральского федерального округа из-за сильных холодов действует особый режим.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Сибирского регионального центра МЧС, предприняты дополнительные меры защиты населения и инфраструктуры от возможных ЧС: все экстренные аварийно-спасательные и дежурно-диспетчерские службы УрФО функционируют в режиме повышенной готовности. В ведомстве уверяют, что крупных коммунальных аварий, способных нарушить систему жизнеобеспечения населения, не допущено.

На территориях, охваченных аномальными морозами, организована работа межведомственных оперативных штабов: налажена непрерывная связь с муниципальными ЕДДС и сельскими старостами.

По данным МЧС России по Челябинской области, 23-26 января в отдельных районах прогнозируется температура ниже минус 25 градусов. Согласно прогнозам Челябинского ЦГМС, в среду и четверг ночью температура будет опускаться в низинах до -34 градусов Цельсия. В остальных районах ожидается 24-29 градусов ниже нуля. Днем в ближайшие три дня синоптики обещают -16, -21 градус Цельсия.

Очередное потепление придет на Южный Урал с запада. В ближайшие дни температура в горах поднимется до -9 градусов, в ночные часы 16-17 градусов мороза. В Челябинске морозы отступят к выходным, однако горожан ждет другая напасть – ветер усилится до 10-14 метров в секунду.

Челябинск, Юлия Димова

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