Южноуралец загнал соседа в могилу, чтобы париться в его бане

Житель Челябинской области осужден за вымогательство с применением насилия.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Еманжелинского городского суда, на скамье подсудимых оказался 22-летний житель села Ключи. Следствием и судом установлено, что в мае 2017 года мужчина с приятелями на машине подъехал к дому соседа. Южноуралец, не предупредив компанию о своих намерениях, прошел во двор частной постройки, где в этот момент находился хозяин. Далее события развивались по сценарию голливудского боевика: гость напал на соседа, надел ему на голову мешок, запихнул в багажник машины и повез на кладбище.

Приехав на место, нападавший избил пленника, после чего толкнул его в свежевырытую могилу.

Угрожая соседу закопать живьем, мужчина передал ему в могилу заранее составленную расписку о продаже ему летней кухни и бани. После того, как избитый селянин подписал документ, злоумышленник скрылся. Что все это время делали его приятели, не сообщается.

Пострадавший обратился за помощью в полицию, нападавшего арестовали, предъявив ему обвинения в вымогательстве права на чужое имущество.

Южноуралец полностью признал вину, пояснив суду, что напал на соседа после происшествия с его матерью. В тот день женщина, находясь в гостях, повздорила с молодым человек. В ходе разборок 29-летний парень ударил даму, о чем та, придя домой, и рассказала сыну.

С учетом ряда смягчающих обстоятельств – признание вины, раскаяние, помощь следствию, прошение потерпевшего нестрого наказывать вымогателя, жителю Еманжелинского района назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы в колонии общего режима. Приговор суда пока не вступил в силу и может быть обжалован в установленный законом срок.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 23.01.18

Есть желание, но нет возможности: жители России вгоняют себя в долги. / В полиции рассказали о «бомбе» в портфеле на челябинской остановке. / Осталось 54 дня: в Челябинске борцов за экологию пытаются обвинить в срыве выборов президента. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»