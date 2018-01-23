«Какой тут тяжкий вред?»: педагог элитной школы Златоуста, издевавшаяся над первоклашками, настаивает на повторной экспертизе

В Златоусте продолжают судить опального «педагога от бога»: обвиняемая в издевательствах над первоклашками категорически отрицает вину.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Златоустовского городского суда, 24 января состоится 23-е по счету судебное заседание в отношении учителя гимназии по фактам умышленного причинения тяжкого вреда здоровью малолетнего и неисполнении обязанностей по воспитанию детей.

Напомним, громкий скандал в элитной школе Златоуста разгорелся весной 2016 года. Родители первоклассников гимназии №10 пожаловались в прокуратуру на особые методы работы «заслуженного и уважаемого» учителя.

В ходе проверки установлено, что педагог задавала детям домашние задания в виде письменных работ и ежедневного заучивания сложных стихотворений.

Кроме того, учительница не отпускала первоклашек на перемену сразу после звонка с урока, а также оставляла их после занятий для проверки пройденного материала. Домашние задания носили обязательный характер, по ним первоклассникам учитель выставляла баллы, что запрещено приказом Минобрнауки России.

В связи с этим некоторые дети были лишены полноценного отдыха, а также возможности заниматься в дополнительных кружках и секциях.

По версии следствия, в период с сентября 2015 года по апрель 2016 года женщина применяла в отношении учеников 1 класса недопустимые способы воспитания, проявляя к ним недетскую жестокость.

Предварительным следствием установлено, что педагог оскорбляла детей, тыкала им тетрадями в лицо, вытаскивала за шкирку в коридор. Также сжимала детям уши, толкала их, била руками и разными предметами по лицу, голове и телу, надавливала на руки и нос, бросала их вещи, запрещала выходить в туалет, насильно заставляла обедать в столовой и мыть за ней грязную посуду.

По данным СК, на фоне испытанного стресса у одной из учениц развилось психическое расстройство личности, относящееся к категории тяжкого вреда здоровью потерпевшего. В связи с серьезными нарушениями сна ребенку пришлось проходить реабилитацию у психотерапевта. «В настоящий момент уголовное дело находится на стадии исследования доказательств стороны защиты, ведется допрос свидетелей», – пояснила РИА «Новый День» консультант суда Оксана Белугина.

Завтра суд намерен рассмотреть ходатайство стороны защиты о допросе экспертов, выносивших диагноз пострадавшей школьнице.

Отметим, ранее учительница настаивала на необходимости стационарного исследования расстройства адаптации ученицы первого класса. По мнению педагога, первоклассницу необходимо отправить в московский институт имени Сербского, чтобы поставить там точный диагноз. «Она ни разу не лежала в больнице – какой тут «тяжкий вред»? – цитирует «Комсомольская правда» словапедагога. – Перешла в параллельный класс, а сейчас вообще в другую школу. Видят ее веселой, участвует в разных мероприятиях, посещает несколько кружков».

Вообще, уголовное дело подсудимая считает если не сфабрикованным, то точно срежессированным. Педагог заявляет, что подставили даже родителей, написавших жалобу в прокуратуру. Мол, обвинившие ее горожане позже признались: не думали, что все так далеко зайдет. «После заседания суда один звонил, извинялся очень. SMS слали извиняющиеся», – разоткровенничалась учительница гимназии.

Челябинск, Юлия Димова

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