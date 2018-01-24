Дело южноуральского сотрудника ГАИ, торговавшего амфетамином, передано в суд

В Челябинской области за наркоторговлю будут судить бывшего полицейского.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе регионального следственного управления СК России, завершено расследование уголовного дела о покушении на сбыт наркотиков и производстве, незаконном хранении наркотических средств.

По версии следствия, осенью 2017 года бывший сотрудник областной Госавтоинспекции и его приятель в одном из домов Ленинского района продали неизвестным лицам психотропное вещество массой 2 грамма.

Наркодельцов задержали сотрудники управления собственной безопасности ГУ МВД России по Челябинской области. Вскоре выяснилось, что полицейский в свободное от работы время готовил синтетические наркотики: организовал в квартире нарколабораторию, где было изъято еще более 15 граммов амфетамина.

«Следствием собрана достаточная доказательная база, в связи с чем уголовное дело направлено для рассмотрения в суд, – сообщили в силовом ведомстве. – В рамках расследования уголовного дела следователем СК внесено представление начальнику УГИБДД ГУ МВД России по Челябинской области с требованием устранить причины, способствовавшие совершению преступления».

Челябинск, Юлия Димова

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