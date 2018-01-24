Коммунальный дождь: в челябинском дворе машины вмерзли в лед (ВИДЕО)

В центре Челябинска машины попали в коммунальную ловушку.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ЧП произошло накануне утром на улице 3-го Интернационала. По словам владельцев автотранспорта, сети водоснабжения, проведенные вдоль дома №117, не выдержали экстремальных холодов.

Около 4 часов утра лопнула труба насосной станции, вследствие чего вода залила жилой двор и несколько припаркованных автомобилей.

Крепкий мороз моментально сковал оставленные возле дома Mitsubishi, Datsun и ВАЗ. На ликвидацию последствий аварии направили бригаду МУП «ПОВВ». Коммунальщики облили колеса кипятком, после чего стали буквально выталкивать транспорт с обледеневшей парковки. Это не понравилось сотруднику местного ЖЭКа. По мнению автора ролика, машину нужно было погрузить на эвакуатор и отвезти на автомойку.

В комментариях к видеоролику пользователи соцсетей сообщили, что это не единственный случай, когда из-за коммунальных аварий страдают автомобили. «На Захаренко такая же история случилась 1 января: полдвора приросло», – вспоминает местный житель. «В Ленинском районе улица Суркова – та же история», – написала другая горожанка.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 24.01.18

В Челябинске начальница почтового отделения присвоила почти 100 тысяч рублей из кассы учреждения. / Дело южноуральского сотрудника ГАИ, торговавшего амфетамином, передано в суд. / В школах Челябинска вновь отменили занятия. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»