На Южном Урале бутлегер в погонах отделался условным сроком

В Троицке экс-полицейского наказали за торговлю самопальным спиртным.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе южноуральского УФСБ России, незаконный канал производства и сбыта поддельного алкоголя пресечен в ходе совместной операции с оперативниками ГУ МВД по Челябинской области.

Установлено, что сотрудник полиции Троицка на собственном подворье организовал цех по производству поддельной водки. Изготовленный товар бутлегер продавал в городе и области.

При задержании у сотрудника МВД изъяли около 5 тысяч бутылок алкоголя объемом 0,5 и 0,7 литра, а также 32 бутылки с неразведенной жидкостью, объемом 5 литров каждая.

В целом нелегальный бизнес принес полицейскому 1 миллион 200 тысяч рублей.

Суд признал южноуральца виновным в производстве, хранении и перевозке немаркированной алкогольной продукции в особо крупном размере. Уже бывшему полицейскому назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.

Челябинск, Юлия Димова

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