В Магнитогорске обменяются опытом специалисты по охране труда ведущих металлургических предприятий России

В Магнитогорске на базе Магнитогорского металлургического комбината начинает работу второй этап межзаводской школы по обмену производственным опытом руководителей и специалистов служб охраны труда и промышленной безопасности.

Помимо специалистов ПАО «ММК», участие в мероприятии примут представители Челябинского, Новолипецкого и Нижнетагильского меткомбинатов, Северстали, компании «Металлоинвест» и других ведущих предприятий российской металлургической отрасли – всего около 60 руководителей и специалистов из почти двадцати компаний России и ближнего зарубежья, представленного казахстанским АО «АрселорМиттал Темиртау». Также в обсуждении вопросов, связанных с охраной труда и промбезопасностью, примут участие представители Ростехнадзора, Горно-металлургического профсоюза России и корпорации «Чермет», под эгидой которой проходят подобные межзаводские школы.

До Магнитогорска участники школы побывали в Челябинске, где познакомились с системой охраны труда Челябинского трубопрокатного завода. Программа двухдневного магнитогорского этапа включает в себя, помимо традиционных докладов и дискуссий, обзорную экскурсию на производственную площадку ММК, а также посещение «Школы безопасности» – уникального учебно-тренировочного полигона, построенного на комбинате недавно.

Главная цель школы безопасности – снижение травматизма на производстве, а также отработка навыков работы на наиболее опасных участках. Здесь проходят обучение поступающие на работу в организации Группы ММК, а также действующие сотрудники, которые допустили нарушение техники безопасности или неудовлетворительно сдали ежегодную проверку знаний по охране труда. Помимо компьютерного класса и класса для тестирования, в школе обустроен полигон для отработки навыков по технике безопасности на производстве. Здесь отрабатываются навыки работы в газовой среде, оказания первой помощи пострадавшему, тушения пожаров, основы высотных работ и т.д. Подобный учебно-тренировочный полигон во многом не имеет аналогов в регионе и в стране.

Традиционная ежеквартальная межзаводская школа проходит уже в 94-й раз. Каждая такая школа, посвященная тому или иному направлению работы металлургического предприятия, состоит из нескольких этапов, которые последовательно проводится на предприятиях, участвующих в школе. На межзаводских школах группы специалистов имеют возможность, наряду с посещением производственных участков, рассматривать и обсуждать имеющиеся технические и технологические проблемы. В результате обмена опытом на крупнейших предприятиях металлургической отрасли реализованы многие сотни рекомендаций по улучшению производственного процесса.

Магнитогорск, Ольга Арсентьева

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