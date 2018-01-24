Четверо челябинцев попали в больницу с обморожениями

В Челябинске растет число пострадавших от аномальных холодов.

Как сообщили РИА «Новый День» в администрации города, за прошедшие сутки на станции скорой помощи поступило 7 звонков от замерзших горожан либо их родственников, еще одна женщина пострадала от переохлаждения.

Дважды медики выезжали в квартиры, куда травмированные челябинцы смогли добраться после прогулок на морозе.

Еще двух челябинцев увезли в больницу прямо с улицы, трем жителям оказали медицинскую помощь в общественных местах.

Медики отмечают, что пять пациентов в момент обморожения находились в состоянии алкогольного опьянения. В общей сложности, четырех из семи пострадавших увезли в больницу, остальных после врачебного осмотра направили на амбулаторное лечение.

Детей среди обморозившихся челябинцев не было.

В целом, 23 января количество звонков с жалобами на обморожения в два раза превысило средние показатели. К тому же ранее пострадавшим на морозе челябинцам госпитализация не требовалась.

Челябинск, Юлия Димова

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