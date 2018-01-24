Южноуральского педофила-убийцу оправдали по тяжким статьям

Уральский окружной военный суд вынес приговор серийному насильнику детей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, 40-летний южноуралец обвинялся в убийстве, сопряженном с разбоем, разбое с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего, поджоге, угрозе убийством, изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера в отношении детей младше 14 лет.

Следствием и судом установлено, что в апреле 1996 года, находясь на срочной службе в армии, южноуралец забрался в дом к 82-летней жительнице Калуги, напал на нее с молотком, несколько раз ударив старушку по голове. Убедившись, что пенсионерка мертва, военнослужащий похитил 100 тысяч неденоминированных рублей и скрылся.

Уголовное дело длительное время оставалось не раскрытым, только в 2017 году появились реальные доказательства причастности обвиняемого к гибели старушки. Примерно тогда же были раскрыты несколько преступлений против половой неприкосновенности детей.

Установлено, что в период с марта по май 2015 года южноуралец под разными предлогами заманивал в съемную квартиру, расположенную в Магнитогорске, подростков от 10 до 15 лет, где удовлетворял с ними свои сексуальные потребности.

Впоследствии извращенца задержали, предъявив ему обвинения в 21 эпизоде изнасилований и иных действий сексуального характера в отношении 10 несовершеннолетних.

Психолого-сексолого-психиатрическая экспертиза выявила у задержанного структурное расстройство сексуального предпочтения в форме педофилии и заявила о необходимости принудительного лечения.

В ходе следствия также установлена причастность педофила к убийству двух мальчиков-бродяг 9 и 14 лет в 2004 и 2008 годах, однако в суде эти дела развалились.

Не нашли подтверждений и факты спаивания насильником малолетних жертв, а также другие случаи домогательств детей.

В ходе судебных прений гособвинитель потребовал признать южноуральца виновным в инкриминируемых ему преступлениях и назначить наказание в виде 25 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

С учетом смягчающих обстоятельств – расстройства личности обвиняемого и явки с повинной по делу об убийстве старушки, Уральский окружной военный суд путем частичного сложения наказаний приговорил педофила к 16 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Кроме того, осужденному назначено принудительное лечение у врача-психиатра в амбулаторных условиях.

Челябинск, Юлия Димова

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