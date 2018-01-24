Уральские предприниматели облюбовали для отдыха Ватикан

Уральские предприниматели привезли с заграничных каникул более 50 тысяч фото.

В лидеры рейтинга самых популярных стран уральских бизнесменов для первого отпускного сезона в этом году выбились Казахстан, Таиланд, Объединенные Арабские Эмираты, Белоруссия, Италия и Чехия.

В январе бизнесмены Челябинской области активно ездили отдыхать за границу: на экскурсии в Ватикане или на пляжах Пхукета предпринимателей из столицы Южного Урала можно встретить в 1,5 раза чаще, чем владельцев компаний из Тюмени, но в 2 раза реже, чем собственников бизнеса из Екатеринбурга.

В целом, количество уральцев, улетевших в другие страны в первые недели января, почти на треть больше тех, кто предпочел устроить предновогодний декабрьский отпуск. С начала 2018 года корпоративные клиенты «МегаФона» еще больше путешествовали и много «качали». В сравнении с аналогичным периодом 2017 года число уральских бизнес-туристов за рубежом увеличилось на 18%.

Для путешествий по России в этом году бизнес Урала предпочитает Москву и Московскую область, а также Башкортостан и его горнолыжные курорты «Абзаково» и Банное» – именно здесь зафиксировано наибольшее количество корпоративных клиентов «МегаФона» за первые недели января.

«Даже за границей бизнес Урала предпочитает онлайн-общение. Пользоваться интернетом в международном роуминге уральские предприниматели стали в 3 раза больше – всего за первые 14 дней в этом году клиенты скачали трафик, сравнимый по объему с 58 тысячами фото. Количество звонков, наоборот, уменьшилось на 7% к январю прошлого года. Интересно, что больше всего уральцы «качают» и загружают в Италии, а чаще звонят – в Таиланде и ОАЭ», – рассказала Инна Смирнова, директор по развитию корпоративного бизнеса «МегаФона» на Урале.

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Челябинск, Виктор Елисеев

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