«Грязь и убожество!»: челябинского мэра раскритиковали за благоустройство дворов (ВИДЕО)

В Челябинске подвели итоги реализации проекта благоустройства дворов и общественных мест.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на формирование современной городской среды в муниципалитетах Южного Урала в 2017 году потрачено более миллиарда рублей, свыше 800 миллионов рублей направлено из федерального бюджета.

По данным представителей регионального минстроя, Челябинская область заняла 6 место по реализации общероссийского проекта, благоустроив 812 дворов и 107 общественных территорий.

Несмотря на масштабный охват программы и объемы финансирования, собственники многоквартирных домов не перестают жаловаться на многочисленные нарушения при благоустройстве дворовых площадок.

Основной поток жалоб касается расхождений утвержденных дизайн-проектов ремонтируемых дворов с реально выполненными работами. По данным общественных наблюдателей, мнение жителей, надеющихся увидеть во дворе детскую и спортивную площадки, комфортную зону отдыха, тротуары и пандусы для маломобильных групп населения, абсолютно не учитывается.

В большинстве случаев благоустройство сводится к тому, что подрядчик, работающий по заказу управляющей компании, закатывает весь двор в асфальт, ставит одну скмью, две урны и сворачивает работы.

При этом строители зачастую заужают тротуары, придомовые парковки, что исключает проезд к дому пожарных машин и автомобилей скорой помощи или вовсе оставляют не заасфальтированным какой-нибудь кусочек двора, ссылаясь на ошибки в расчетах и нехватку бюджетных средств.

В ходе обсуждения итогов реализации программы эксперт южноуральской общественной палаты Идея Меньшикова акцентировала внимание на бездействии администрации Челябинска.

Общественница отметила, что иначе как убожеством, ремонт жилых дворов областного центра не назвать.

В ходе дальнейшего обсуждения выяснилось, что в городе, как и в области, до сих пор не завершена инвентаризация многоквартирных домов, на основании чего и должны определяться перечень необходимых дворовых работ, выдаваться паспорт благоустройства, составляться акт с фотофиксацией придомовых территорий. Не решен вопрос и с постановкой дворовых площадок на кадастровый учет. До сих пор территории вокруг большинства челябинских многоэтажек остаются бесхозными, а значит, по закону муниципалитет не вправе проводить там какие-либо работы.

«Почему у нас телега впереди лошади? Мы с вами с дворами не разобрались, но уже занимаемся благоустройством, – возмутилась г-жа Меньшикова на реплику замначальника управления инженерной инфраструктуры регионального минстроя Елены Шевцовой.

В ответ чиновница призналась: если региональное ведомство затянет инвентаризацию жилых кварталов и не начнет подготовительные работы по ремонту дворов, то в конечном счете область потеряет федеральные деньги, выделенные на реализацию данного проекта.

Челябинск, Юлия Димова, Николай Бутов

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