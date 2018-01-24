На северо-западе Челябинска прорвало водовод: без воды десяток домов

Жилой квартал на северо-западе Челябинска остался без воды.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», очередное коммунальное ЧП произошло сегодня на улице Университетской Набережной. По данным сервиса отключений МУП «ПОВВ», течь зафиксирована из камеры водовода диаметром 300 милиметров. В результате аварии затоплен участок дороги в районе перекрестка с улицей Чичерина. Из-за сильных холодов проезжую часть уже сковала наледь. На место порыва выехала ремонтная бригада.

На время ликвидации ЧП отключено водоснабжение в дома №32, 34, 34 «а», 36, 36 «а», 36 «б» по улице Университетской Набережной, а также в домах №99 «б», 101 «а», 101 «б», 103 «б» по Братьев Кашириных. Жителям северо-запада организован подвоз воды. Сроки устранения коммунальной аварии на данный момент неизвестны.

Челябинск, Юлия Димова

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