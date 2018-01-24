Южноуралец отсудил у чиновников десятки тысяч за разбитую «Волгу»

Мэрия Миасса заплатит местному жителю компенсацию за поврежденный автомобиль.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Миасского городского суда, рассмотрено гражданское дело по иску владельца ГАЗ-31105.

Заявитель указала, что в сентябре 2017 года, выезжая со двора многоквартирного дома по улице 8 Марта, повредил машину: на крышу «Волги» внезапно упало огромное дерево. По счастливой случайности, водитель не пострадал.

На восстановление покореженного авто мужчина вложил более 38 тысяч рублей. Еще порядка 6 тысяч рублей потребовалось на судебные расходы и оплату государственной пошлины. Истец просил суд взыскать потраченные им деньги с администрации города, ответственной за обрезку сухих деревьев.

В ходе рассмотрения дела представитель мэрии признал, что муниципалитет не заключал договоры по содержанию указанной территории с управляющими компаниями. Сам ответчик также не занимался уходом за растущими вокруг домов деревьями, в связи с чем и произошел данный случай.

Мировой суд удовлетворил требования истца в полном объеме, обязав администрацию выплатить пострадавшему водителю 45 тысяч рублей.

Челябинск, Юлия Димова

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