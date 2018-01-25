Директор южноуральского цирка попался на взятке

Директор цирка Магнитогорска подозревается в коррупционном преступлении.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», руководителя учреждения «Росгосцирка» 24 января поймали «с поличным» в центре Челябинска, где он встречался с бизнесменом.

По версии следствия, директор магнитогорского цирка получил от предпринимателя 150 тысяч рублей в обмен на заключение договора на проведение ремонтных работ.

Операцию по задержанию участников сделки проводили оперативники управления экономической безопасности и противодействия коррупции областного полицейского главка.

Подозреваемого водворили в ИВС. В настоящий момент решается вопрос о предъявлении директору цирка обвинения и заключении под стражу.

Челябинск, Юлия Димова

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