На Южном Урале ребенок поджег свою мать

Челябинск, Январь 24 (Новый День, Юлия Димова) –Жительница Коркинского района попала в больницу из-за детской шалости.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел накануне в поселке Первомайский. 31-летнюю женщину с ожогами 60% тела на «скорой» доставили в травматологическое отделение городской больницы.

Пациентка пояснила, что пострадала после того, как маленький сын рядом с ней зажег свечу. От соприкосновения с пламенем на женщине моментально вспыхнул халат, сообщает «Горняцкая правда». Пытаясь снять с себя горящую одежду, молодая мама обожгла руки, ноги и часть тела.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Челябинск. Другие новости 25.01.18

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