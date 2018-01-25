Связисты разогнали мобильный интернет в Магнитогорске

«МегаФон» улучшает качество связи в Магнитке.

Для поддержания активной мобильной жизни магнитогорцев связисты улучшили качество покрытия ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат». Теперь уверенный сигнал и более быстрая загрузка файлов в сети «МегаФон» доступны на 95% территории ММК.

Кроме того, до 100 Мбит/сек увеличена скорость соединения мобильного интернета на городских улицах Кирова, Профсоюзная и проспекте Ленина. Теперь скачать видео с последнего матча с участием ХК «Металлург» в сети можно в 6 раз быстрее, чем ранее – на новых скоростях «МегаФона» это займет всего 56 секунд.

«Масштабные работы по улучшению покрытия сети в Магнитогорске мы провели в рамках, взятых на себя обязательств перед ПАО «ММК». Наши инженеры дополнительно установили 9 базовых станций, обеспечив надежную связь для сотрудников предприятия и жителей города. Важно, что значительные улучшения качества сети реализованы не только по периметру комбината, но и на прилегающих к нему территориях», – отметил руководитель подразделения «МегаФона» в Магнитогорске Евгений Рязанов.

«Всего за несколько месяцев «МегаФон» создал условия для качественной связи на территории комбината. Устойчивый сигнал появился в кислородно-конверторном, кислородно-компрессорном, листопрокатном №11, паросиловом и других цехах. Качественная связь, которой можно воспользоваться в любой точке промплощадки, и стабильный интернет – главные требования к работе операторов, и «МегаФон» их уверенно выполняет», – комментирует Вадим Феоктистов, главный специалист по информационным технологиям ПАО «ММК», директор ООО «ММК-Информсервис».

Челябинск, Виктор Елисеев

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