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Четверг, 25 января 2018, 10:57 мск

Челябинск

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Каждый пятый челябинец опаздывает на работу

Челябинские социологи выяснили, почему горожане опаздывают на работу.

Большинству челябинцам не свойственно опаздывать на работу, а те, кто не успевает, в основном, винят внешние обстоятельства. К такому выводу пришли специалисты лаборатории прикладной политологии и социологии Челябинского филиала РАНХиГС в ходе опроса населения.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в халатном отношении к работе признаются далеко не все горожане.

Более 80% экономически активных жителей заявили, что никогда не опаздывают на работу. Так чаще всего отвечали рабочие промышленных предприятий с пропускным контролем.

Впрочем, аналитики полагают, что ответы не совсем корректны: в числе опрошенных есть и те, кто не привязан к жесткому рабочему графику, поэтому приехать в офис или мастерскую в удобное дня них время – не проблема.

Самой распространенной причиной опозданий челябинцев оказалась сложная ситуация на дорогах. Вовремя добраться до работы из-за пробок не могут 6,9% респондентов.

Как правило, этот вариант ответа выбирали мужчины, специалисты с высшим образованием, оценивающие свое материальное положение, как «достаточно состоятелен, чтобы хорошо жить» либо «живу за гранью бедности, денег не хватает даже на питание».

Еще 6,8% жителей признались, что не успевают к началу рабочего дня из-за собственной несобранности: поздно выходят из дома, любят понежиться в постели после того, как проснутся. Так чаще снова отвечали мужчины в возрасте от 18 до 50 лет. По социальному положению это, в большинстве случаев, специалисты с высшим образованием, предприниматели, челябинцы со средним уровнем материального достатка.

На плохую работу общественного транспорта, ставшую причиной регулярных опозданий, пожаловались 4,5% челябинцев. Что касается остальных причин опоздания на работу, то они выглядят так: 3,4% не слышат будильник, 1,1% опаздывают, поскольку на их рабочем месте на опоздания никто не обращает внимания, для 0,5% опрошенных причиной опоздания служат долгие сборы ребенка в детский сад или школу.

Анализ данных по районам позволил выявить одну особенность: большинство горожан, сетующих на плохое планирование личного времени, живут в Ленинском районе Челябинска.

Челябинск, Юлия Димова

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