ФАС: челябинский алкомаркет наваривается на рекламе FIFA

Челябинское УФАС разбирается в футбольной рекламе пивного бренда.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе антимонопольного органа, в преддверии грядущего чемпионата мира по футболу на улицах Челябинска появилась некорректная реклама компании «Первый кеговый».

В визуальных и текстовых элементах рекламы алкомаркета использовались образы FIFA 2018 – футболисты, стадионы, мячи, полагают в надзорном ведомстве. В связи с этим создается впечатление, что пивной магазин напрямую связан с матчами мирового чемпионата: реклама появилась аккурат в период реализации билетов и подачи заявок болельщиков чемпионата.

«При этом причастность рекламодателя к предстоящим футбольным событиям может быть основана на заключении соответствующего договора с FIFA или уполномоченными организациями FIFA», – отмечают в надзорном ведомстве.

Чтобы доказать нарушение рекламного законодательства в работе торговой сети и привлечь владельца к ответственности, на сайте УФАС проводится интерактивное голосование. Всем желающим предлагается ответить на вопрос о причастности продавца пива к мероприятиям FIFA 2018. Опрос продлится до 31 января.

В настоящий момент антимонопольный орган также готовит соответствующие запросы в АНО «Оргкомитет «Россия – 2018» и ООО «Агентство интеллектуальной собственности».

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 25.01.18

В Челябинской области суд лишил имущества пенсионеров, обидевших бывшего вице-губернатора. / Каждый пятый челябинец опаздывает на работу. / В Челябинской области на детей рухнул потолок. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»