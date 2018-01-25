Южноуралец выкрал младенца, чтобы не платить алименты

В Брединском районе нерадивый отец спрятал полугодовалую малышку от матери.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе УФССП по Челябинской области, началось с того, что в районный отдел приставов поступил судебный приказ о взыскании алиментов с местного жителя, оставившего без средств к существованию жену с ребенком. Не желая платить бывшей супруге, мужчина вместе с собственной матерью вывез малышку в родную деревню. Чтобы женщина вдруг не забрала дочь, похититель на время пристроил малышку у соседей.

Возмущенная женщина обратилась с иском в суд, попросив немедленно определить место жительства ребенка с матерью, указав, что ее дочь находится на грудном вскармливании.

В тот же день было принято соответствующее судебное решение, затем документы поступили в службу приставов.

Исполнители вместе с матерью, участковым полиции и службой опеки отправились в деревню вызволять младенца, однако соседи, следившие за малышом в отсутствие родителей, не торопились отдавать ребенка. Впоследствии селян все же удалось убедить не чинить препятствия судебным исполнителям. В момент передачи ребенка матери на пороге дома появились отец и бабушка. Мужчина силой попытался выхватить дочь из рук бывшей жены, в это время пенсионерка напала на одного из приставов. Полугодовалую девочку все же удалось отстоять: ребенка с матерью вывезли из деревни домой.

В ближайшее время отцу ребенка придется ответить за отказ сообщать приставам о месте нахождения малышки, за нежелание предоставить, ознакомиться и подписать документы в ходе исполнительного производства. Бабушке готовятся предъявить обвинения в попытке применения физической силы и воспрепятствовании законной деятельности приставов.

Челябинск, Юлия Димова

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