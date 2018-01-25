Коммунальный ад: челябинскую многоэтажку затопило кипятком, а затем сковало льдом

В Челябинске прокуратура проводит проверку по факту аварии в подвале жилого дома.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе областного надзорного ведомства, коллективная жалоба поступила от жильцов дома №98»а» по улице Культуры. Заявители указали, что на протяжении последних двух лет подвального помещение многоквартирного дома регулярно затапливает горячей водой: неисправно оборудование в бойлерной.

С приходом аномальных холодов нерешенная обслуживающей организацией ситуация усугубилась. На момент прокурорской проверки на входе в подъезд были замечены огромные ледяные бугры. Лестничные марши, перила, стены подъезда, замки входных дверей и электропроводка – все покрылось толстым слоем льда.

В результате на этажах отключилось электричество. В настоящее время жильцы дома, в том числе дети и старики, вынуждены пробираться по вмерзшему в лед подъезду в кромешной темноте, каждую секунду рискуя разбить голову о бетонные перекрытия.

По данным челябинцев, многочисленные обращения в коммунальные службы не дали результатов. По поручению прокурора области сотрудники надзорного ведомства организовали проверку коммунального ЧП. Если по ее итогам вскроются нарушения федерального законодательства, будут приняты меры прокурорского реагирования.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 25.01.18

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