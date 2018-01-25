В Челябинске многодетный отец сообщил о бомбе в школе

Житель Челябинска «заминировал» школу.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры региона, анонимное сообщение о бомбе в школе №101 по улице Танкистов поступило накануне в 21 час.
На место потенциального взрыва выехали все экстренные службы, в том числе кинологи с собаками. Здание оцепили, однако никаких подозрительных предметов ни внутри, ни на улице не обнаружили. По факту заведомо ложного сообщения об акте терроризма возбудили уголовное дело. Вскоре отыскали и самого звонившего. Им оказался 32-летний челябинец.
Накануне телефонный террорист выпивал у себя в квартире, расположенной в соседнем от школы дворе. Что побудило мужчину, воспитывающего троих детей, устроить переполох в образовательном учреждении, в настоящий момент выясняется.
По одной из версий, мужчина просто выглянул в окно, увидел школу и решил ее «взорвать».
В настоящий момент решается вопрос об избрании ему меры пресечения и предъявлении обвинения. Расследование дела продолжается.
Челябинск, Юлия Димова
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