Челябинец попал в Книгу рекордов Гиннеса: покорил на машине крайний север

Житель Челябинска в составе экспедиции «Арктика» установил сразу три рекорда.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», семеро путешественников, в том числе штурман из Челябинска, на двух внедорожниках Toyota Hilux выехали из Норильска 13 января. Путь экспедиции лежал в самый северный континентальный населенный пункт мира – российский поселок Диксон.

Добраться до побережья Северного Ледовитого океана команда сумела всего за 10 дней.

«Пройдено более тысячи километров по целине – замерзшее русло Енисея, тундра, торосы Карского моря, морозы до -56 градусов, ночевки в палатке, ледоколы и белые медведи!», – вспоминает в своем блоге челябинец Евгений Шаталов. Самой трудной частью арктического маршрута оказались льды Карского моря. Вообще, путь до Диксона членам двух экипажей приходилось выбирать с особой тщательностью: везде подстерегали наледи, торосы и снежные ловушки.

Из-за огромного количества снега путешественникам то и дело приходилось откапывать машины и расчищать проезд. В самый лютый мороз, когда температура воздуха достигала -57 градусов Цельсия, ветер дул со скоростью -17 метров в секунду, а ощущалось как -70 градусов, пассажиры спали в неотапливаемой палатке, а водители дежурили в круглосуточно работающих автомобилях.

23 января экспедиция добралась до конечной точки, установив новый рекорд России и Европы, а также попав в Книгу рекордов Гиннеса. Отметим, попасть в закрытый поселок Диксон, расположенный на севере Красноярского края, можно только на вертолете. Один раз в неделю при хорошей погоде из аэропорта «Алыкель» туда следует Ан-26. Живет там чуть более 500 человек. В ближайшее время путешественники по той же дороге отправятся обратно в Норильск.

Челябинск, Юлия Димова

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