Южный Урал накроет ядовитый туман

В Челябинской области объявлены НМУ 1 степени опасности.

Как сообщили РИА «Новый День» в Челябинском ЦГМС, с 19 часов 25 января на территории региона ожидаются метеоусловия, способствующие накоплению загрязняющих веществ в приземных слоях атмосферы. К ним относят штиль, слабый ветер неблагоприятный направлений, туман.

В связи с этим в четверг и пятницу отдельным предприятиям Южного Урала предписано снизить объемы выбросов.

Напомним, последний раз НМУ в Челябинске (в черте города расположено порядка 40% южноуральских заводов и комбинатов) были объявлены 16 января, в итоге смог провисел над столицей целую неделю.

Челябинск, Юлия Димова

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