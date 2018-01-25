В России появилась церковь борцов с цензурой

В Челябинске объявили об открытии «Великой церкви обожествления информации».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», уведомление о начале деятельности религиозного объединения на днях подано в региональный Минюст. Отныне организация вправе вести миссионерскую деятельность, проводить богослужения, обряды и церемонии, проповедовать собственные идеалы и взгляды.

Идеолог проекта, ранее работавший в команде Алексея Навального, сообщил в соцсетях, что первоначально планировалось создать молодежное объединение, но «государство сделало все, чтобы ужесточить и усложнить процедуру регистрации».

Основная цель религиозной группы – объединение всех недовольных цензурой и пропагандой в государственных СМИ. Основатель Церкви отмечает, что «массовое зомбирование мешает высказывать людям свое мнение, в то время как независимые СМИ подвергаются жестокой травле со стороны коррумпированных структур в высших эшелонах власти».

Несмотря на предыдущую деятельность основателя церкви, религиозное объединение обещает не выступать за ту или иную партию и агитировать за кандидатов на предстоящих выборах.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 25.01.18

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