Челябинский студент исчез при загадочных обстоятельствах

В Челябинске почти неделю ищут студента ЮУрГУ.

Как сообщили РИА «Новый День» в поисковом отряде «Легион-Спас», 19-летний учащийся Южно-Уральского государственного университета пропал еще 20 января. Около 19:35 молодой человек вышел из общежития по адресу: проспект Ленина, 78 и до сих пор о нем ничего неизвестно.

Приметы разыскиваемого: рост 170-175 сантиметров, худощавого телосложения, волосы светлые до плеч. Был одет в синюю куртку удлиненного кроя с капюшоном, синие джинсы, коричневые ботинки. С собой был рюкзак светло-серого цвета.

Всем, кто располагает информацией о местонахождении пропавшего, просят сообщать по телефонам 8-9000-955-267 (Татьяна) или 8908-053-4197 (Ирина).

Челябинск, Юлия Димова

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