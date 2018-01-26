На предприятие южноуральского олигарха нагрянули силовики

В одном из предприятий АО «Южуралзолото ГК» прошли обыски.

Об этом сегодня на пресс-конференции заявил начальник ГУ МВД России по Челябинской области Андрей Сергеев.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», следственные мероприятия в одной из структур компании депутата регионального Заксобрания Челябинской области проводили сотрудники Главного управления по экономической безопасности и противодействию коррупции в рамках расследования уголовного дела о сокрытии доходов.

«К структурному подразделению «Южуралзолото» есть определенные претензии по ненадлежащему исполнению обязательств налогового агента. В связи с этим прошла выемка документов, опрошены некоторые должностные лица компании – пояснил руководитель областного полицейского главка, добавив, что уголовное дело возбуждено в Москве.

О какой именно компании идет речь, не уточняется. Первые сообщения о выемке документов появились накануне в одном из местных телеграм-каналов. В ГК «Южуралзолото» прошедшие обыски категорически отрицали, заявив, что на предприятии проводится плановая налоговая проверка.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 26.01.18

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