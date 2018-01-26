Челябинская область попала в тройку самых криминальных регионов России

Челябинская область оказалась в лидерах по криминальной напряженности в стране. Об этом на встрече с журналистами заявил начальник областного полицейского главка Андрей Сергеев.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в связи с нарастанием факторов криминогенного риска по итогам 2017 года Южный Урал занял третье место по количеству зарегистрированных преступлений, уступив лишь Москве и Московской области.

В истекшем году полицейские приняли свыше 622 тысяч заявлений о происшествиях, по итогам которых поставлено на учет чуть менее 68,5 тысячи преступлений. Еще по 64 тысячам сообщений приняты решения об отказе в возбуждении уголовных дел. Это около четверти всех принятых заявлений, что стало с остальными – не сообщается.

За тот же период раскрыто 37 тысяч преступлений, 7,5 тысяч из которых относятся к категории тяжких и особо тяжких.

Согласно официальным данным, количество преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, за год выросло на 43,4%, вдвое увеличились и объемы изъятых наркотиков, в 2017 году их количество превысило 150 килограммов.

Кроме того, полицейские выявили более 200 тысяч литров суррогатного алкоголя – количество преступлений в этой сфере увеличилось на 20%, причиненный ущерб исчисляется десятками миллионов рублей.

Число экономических преступлений возросло на 17,4%, зафиксирован рост числа преступлений превентивных составов – причинение побоев в ходе бытовых ссор, угрозы убийством и прочее.

Самый высокий показатель Челябинская область продемонстрировала в разрезе преступлений, совершенных в составе ОПГ: количество таких случаев за прошедший год выросло в 5,3 раза.

По мнению г-на Сергеева, это связано с расследованием крупного уголовного дела в отношении банды детских сутенеров и насильников.

Как уже сообщал «Новый День», в Челябинской области ликвидировали ОПГ, принуждавшую несовершеннолетних к занятиям проституции. В преступлениях против половой неприкосновенности детей, не достигших 16 лет, уличили семерых южноуральцев. Потерпевшими по уголовному делу признаны 26 несовершеннолетних, задержанным предъявлены обвинения в более 350 преступных эпизодах.

На 62,5% больше зарегистрировано и преступлений в сфере ЖКХ: в основном, это факты противоправных действий должностных лиц, в том числе, работников управляющих компаний.

Основные усилия полицейских в прошедшем году, по данным Андрея Сергеева, были сосредоточены на личной и имущественной безопасности жителей, предотвращении угрозы терроризма, экстремистских проявлений и, как выразился глава МВД, «порой искусственно нагнетаемых экологических протестов» и «надуманных антикоррупционных митингов».

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 26.01.18

Полиция нагрянула в штаб Навального в Челябинске. / На предприятие южноуральского олигарха нагрянули силовики. / В Магнитогорске будут судить тракториста, сбившего пенсионерку на переходе. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»