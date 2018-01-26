ФСБ провела обыски в южноуральской полиции

Руководство ГУ МВД России по Челябинской области прокомментировало обыски в здании полицейского главка.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», оперативные мероприятия в силовом ведомстве накануне проводили сотрудники регионального УФСБ. Выемка документов в одном из отделов связана с расследованием уголовного дела, ранее возбужденного Следственным комитетом по факту передачи взятки сотруднику МВД.

По данным начальника южноуральской полиции Андрея Сергеева, силовики при поддержке службы собственной безопасности главного управления нагрянули в рабочий кабинет полицейского по поручению следователя, «избравшего именно такую тактику раскрытия преступления».

Спикер отметил, что данный сотрудник не проходит ни в качестве подозреваемого, ни обвиняемого: еще до возбуждения уголовного дела полицейский подал рапорт о склонении его к коррупционным действиям, а позже прошел проверку на полиграфе, подтвердившую правдивость его слов.

По некоторым данным, речь идет о взятке от представителя консалтингового агентства, выступавшего в качестве посредника при передаче сотруднику МВД 2 миллионов рублей в обмен на прекращение уголовного дела в отношении работников другой коммерческой структуры. Преступление было совершено еще в конце прошлого года, однако до последнего времени оставалось нераскрытым.

Челябинск, Юлия Димова

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