Южноуральские ГАИ-шники попали под оптимизацию: сократят гораздо больше, чем уволят

В Челябинской области оптимизируют штатную численность работников Госавтоинспекции.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», о грядущих увольнениях сотрудников подразделения поведал начальник областного полицейского главка Андрей Сергеев.

Согласно указу президента и приказу главы МВД, в ближайшее время предполагается отправить в отставку более 11,4% личного состава – 243 человека. В первую очередь, сокращения коснутся руководящего звена и аппарата ГИБДД за исключением служб, занимающихся регистрационно-экзаменационной деятельностью.

Непосредственно инспекторский состав ГИБДД будет сокращен на 17,4% от общего числа попавших под увольнение. В большей степени работы лишатся дорожные полицейские Снежинска и Озерска. Ряд функционала этих территорий возьмут на себя строевые подразделения полка ДПС, обслуживающие федеральные трассы. Подразделения ДПС в Челябинске и Магнитогорске в ходе оптимизации не пострадают.

Руководитель полицейского главка отметил, что из 243 сотрудников Госавтоинспекции реально под сокращение попадут лишь 11 человек, еще 15 сотрудников выйдут на пенсию, а остальным уже предложено занять должности в других подразделениях силового ведомства, например, стать участковыми уполномоченными полиции или дознавателями.

Что касается безопасности на дорогах области, по мнению г-на Сергеева, сохранить ее поможет разветвленная система мониторинга и меры, принимаемые по улучшению дорожных условий: видеофиксация нарушений, современная разметка, дорожные знаки.

Челябинск, Юлия Димова

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