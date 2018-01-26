У южноуральцев украли биткоины

В Челябинской области зафиксированы первые кражи криптовалюты.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», о ранее не слыханных видах преступлений рассказал на встрече с журналистами глава регионального ГУ МВД России Андрей Сергеев. По его словам, на сегодняшний день зафиксировано два факта хищения биткоинов: в обоих случаях цифровая валюта хранилась на электронных устройствах.

Впрочем, оценить причиненный владельцам ущерб, собственно, как и квалифицировать данный вид преступлений, южноуральская полиция пока не в силах. «Данные противоправные действия зарегистрированы в форме грабежа, – отметил глава МВД. – Саму криптовалюту как цифровые деньги, пока сложно оценить даже в ходе экспертиз, поэтому такие преступления расследуем как корыстно-имущественные, со стандартно-типовым подходом».

Отметим, ранее несколько криминальных историй, связанных с биткоинами, было зафиксировано в Москве. Самым громким стал случай, произошедший в ноябре прошлого года в офисе в Малом Черкасском переулке. Мужчина в сопровождении биржевого брокера пришел на сделку, чтобы за 15 миллионов рублей купить 34 биткоина.

В момент передачи денег один из участников сделал контрольный звонок, через секунду в офис ворвались 8 крепких мужчин, отобрали у покупателя крупную сумму и скрылись.

Челябинск, Юлия Димова

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