Эксперты: южноуральский срочник, служивший в части под Пермью, скончался от побоев

В Челябинске озвучили первые результаты вскрытия солдата срочной службы, погибшего под Пермью.

Как уже сообщал «Новый День», трагедия произошла 5 января: в душевой казармы войсковой части 88503, базирующейся в поселке Сокол, обнаружено тело 20-летнего жителя Магнитогорска. Солдата срочной службы призвали в армию полгода назад, все это время он находился в конфликте с сослуживцем из республики Дагестан.

8 января военно-следственный отдел по Пермскому гарнизону по факту гибели срочника возбудил уголовное дело по части 2 статьи 110 УК РФ – «Доведение до самоубийства». На теле погибшего обнаружили синяки и ссадины. Труп доставили в Челябинск военным бортом, откуда затем по настоянию родственников отправили на независимую экспертизу. На днях стали известны ее итоги. В рамках уголовного дела также была проведена государственная экспертиза, однако заключение по ней пока не готово.

Как сообщил РИА «Новый День» правозащитник Алексей Ковалев, независимое вскрытие подтвердило, что на теле погибшего присутствуют гематомы, свидетельствующие о нанесении побоев. Одновременно эксперты отмели ранее озвученную в прессе версию о возможных сексуальных домогательствах южноуральского солдата. Преступлений против половой неприкосновенности в отношении магнитогорца совершено не было.

В профессионализме экспертов, проводивших вскрытие, представители семьи погибшего не сомневаются.

Общественники отмечают, что в Челябинск на экспертизу направляют тела погибших военнослужащих из Оренбурга в связи с тем, что подобных организаций всего несколько по стране.

По словам Ковалева, уже на следующей неделе результаты судмедэкспертизы приобщат к материалам уголовного дела о доведении солдата до самоубийства.

Напомним, подозреваемый в деле появился лишь на прошлой неделе – следователи задержали, а затем и арестовали военнослужащего пермской части, с коим у магнитогорца регулярно возникали конфликты. Неуставные отношения подтвердила ранее проведенная в части прокурорская проверка. Установлено, что в декабре 2017 года подозреваемый лично, а также с участием другого военнослужащего применял насилие к потерпевшему.

Также выяснилось, что командир роты неофициально назначил старшим по взводу военнослужащего из Дагестана. По мнению общественников, именно нарушение уставной дисциплины и превышение полномочий могли привести к трагедии.

Челябинск, Юлия Димова

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