Челябинец сломал ногу трехлетней девочке: возбуждено уголовное дело

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту избиения маленькой челябинки.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе следственного управления СК России по Челябинской области, трехлетняя девочка с ушибами и переломом бедра поступила в городскую больницу из микрорайона Парковый. Медики сообщили о произошедшем в полицию.

В ходе доследственной проверки выяснилось, что ребенка покалечил 20-летней сожитель ее матери. Мужчину задержали по подозрению в причинении тяжкого вреда здоровью в отношении малолетней.

По версии СК, челябинец избил ребенка еще 24 января, оставшись с ней в квартире, пока мама девочки была на работе. Видя, что малышке становится все хуже, южноуралец отвез девочку в медучреждение.

В настоящий момент решается вопрос об избрании ему меры пресечения и предъявлении обвинения. Следователи не исключают, что мужчина систематически истязал ребенка.

Расследование дела взято на контроль руководство регионального следственного управления.

Челябинск, Юлия Димова

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