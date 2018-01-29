В Челябинске маршрутчик грозился убить пассажиров

В Челябинске водитель маршрутки повздорил с клиентами.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», очередной скандал в общественном транспорте произошел накануне вечером в микроавтобусе маршрута №24/31.

«Водитель очень неадекватный, орал, ругался матом, этим напугал детей. Не возвращал деньги людям, которые отказались ехать дальше», – написала в соцсетях горожанка, опубликовав видео конфликта в соцсетях.

По словам автора ролика, началось все с того, что в маршрутку зашла женщина и не сразу передала за проезд. Небольшая заминка привела водителя в ярость: мужчина в грубой форме стал требовать денег, а когда получил долгожданные 25 рублей, не смущаясь, стал оскорблять клиентку. Возмущенная горожанка потребовала возвратить ей деньги, чтобы пересесть на другой транспорт, в ответ услышала лишь отказ. Тогда за женщину вступились другие пассажиры маршрутки.

Далее водитель остановил машину и принялся разбираться с каждым на повышенных тонах. На видео, снятом одним из очевидцев словесной перепалки, маршрутчик пытается доказать пассажиру-мужчине, что имеет полное право требовать свои деньги. При этом герой видеоролика во всем обвинил стоявшего в проходе мужчину: якобы, это он ошибся, заявив, что все передали за проезд. Напоследок водитель и вовсе сказал: «Убивать вас надо. Тогда будете думать».

Все это время уставшие от ругани пассажиры пытались пожаловаться перевозчику по указанному в маршрутке номеру, однако, как отмечают звонившие, телефон оказался недействителен.

Челябинск, Юлия Димова

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