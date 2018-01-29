На вокзале Челябинска произошла утечка топлива

На железнодорожной станции Челябинска дала течь цистерна с топливом.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщение о ЧП на станции «Челябинск – Главный» (парк Г) поступило на пульт дежурного Единой дежурно-диспетчерской службы накануне в 14:39. Из нижнего сливного прибора цистерны объемом 60 тонн вытек неэтилированный бензин.

На место происшествия прибыли экстренные службы города.

Спустя час аварию устранили, емкость для перевозки горючего отправили по маршруту следования.

На движение поездов происшествие не повлияло.

«Угрозы жизни и здоровью жителей нет, превышение ПДК вредных веществ не выявлено», – сообщается в сводке ЕДДС Челябинска. Отметим, в отличие от этилированного бензина данный вид топлива не содержит тетраэтилсвинец («летучий» свинец), вдыхание паров которого может привести к тяжелым отравлениям, в том числе раку легких. Неэтилированный бензин основан на спиртовых или эфирных присадках, повышающих октановое число такой смеси без внушительного вреда здоровью человека.

Челябинск, Юлия Димова

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